Business news: Colombia, il Congresso archivia la riforma del lavoro, presidente Petro "gravissimo"

- Il progetto di riforma del lavoro del governo del presidente colombiano Gustavo Petro è stato archiviato per la mancanza del quorum necessario per essere messo ai voti prima della scadenza della legislatura, il 20 giugno. “L’affondamento della riforma del lavoro è gravissimo. Mostra che il desiderio di pace e di patto sociale non esiste nel potere economico. I proprietari del capitale e i media sono riusciti a cooptare il Congresso contro la dignità dei lavoratori”, ha scritto il presidente Gustavo Petro in un tweet. “Credono che i profitti provengano dalla schiavitù, dalle lunghe ore di lavoro e dalla completa instabilità del lavoro. Il governo del cambiamento non abbandonerà gli interessi del lavoratore”, ha aggiunto. (Res)