Germania: partiti della sinistra in protesta contro intercettazioni ad attivisti clima

- Il Partito socialdemocratico di Germania (Spd), La Sinistra e i Verdi hanno manifestato oggi a Monaco davanti alla sede del ministero della Giustizia contro le intercettazioni delle autorità bavaresi nei confronti degli attivisti per il clima di Ultima generazione. Lo rende noto l’emittente televisiva “Tagesschau”. I partiti dell’area politica della sinistra tedesca accusano gli inquirenti di aver ascoltato per mesi anche conversazioni tra gli attivisti e i giornalisti. Il tribunale distrettuale di Monaco aveva dato il via libera alle intercettazioni sospettando del sostegno di un’organizzazione criminale al gruppo di Ultima generazione. Un portavoce dell’ufficio del pubblico ministero ha spiegato che il provvedimento non era diretto ai giornalisti, ma che “tuttavia questi sono stati interessati dalle intercettazioni a causa delle chiamate effettuate dai numeri di telefono monitorati”. La portavoce di Ultima generazione, Carla Hinrichs, ha espresso “indignazione” per il fatto che “conversazioni telefoniche private siano state ascoltate e registrate”.(Geb)