Lazio: altri 10 milioni per "sportelli ascolto" su salute mentale, Rocca "vicini a fragili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha ampliato di 10 milioni di euro la dotazione finanziaria per gli "sportelli di ascolto" e le politiche a favore dell'assistenza, della tutela della salute mentale e della prevenzione del disagio psichico. Con questo incremento la dotazione finanziaria viene portata a 12 milioni totali. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell'assessore a lavoro e scuola, Giuseppe Schiboni. Tutte le scuole, oltre 300, che hanno partecipato al bando sono state ammesse al finanziamento. Gli "sportelli di ascolto" hanno lo scopo di agevolare l'accesso a servizi specialistici mirati alla prevenzione del disagio psicologico, dei rischi di cronicizzazione dei disturbi mentali e tesi a favorire il benessere psicologico degli studenti. Fanno parte di una delle tre azioni ricomprese nelle misure integrate, varate nel 2022, per l'assistenza e la tutela della salute mentale che prevedono anche 2,5 milioni di euro per l'intervento volto alla costituzione del fondo per l'accesso alle prestazioni sanitarie (voucher servizi) e 6,4 milioni di euro per l'intervento di rafforzamento dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale per una dotazione complessiva pari a 10,9 milioni di euro. (segue) (Com)