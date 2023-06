Città metropolitana Roma: festa della musica di Cave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, teatro e dimostrazioni sportive si sono susseguite per quattro serate consecutive, in questo fine settimana per celebrare la Festa della Musica, manifestazione viva da ormai 43 edizioni nel Comune di Cave. L'evento, organizzato dall'associazione musicale G. Puccini della città di Cave, ha visto la partecipazione del vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna e di rappresentanti della Regione Lazio. Al seguito anche i Gonfaloni della Città di Cave e di Città metropolitana di Roma Capitale.(Com)