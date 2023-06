Montagna: De Corato (Fd'I), bene smentita Cai, non si cancella storia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo l'immediata smentita da parte del Presidente del Cai, che pone fine a quella che è sembrata essere più che altro una boutade poco intelligente. Mi preme ricordare come molte delle croci che svettano in montagna sono apposte in ricordo dei caduti italiani della prima guerra mondiale. Nessuno può permettersi di cancellare con un colpo di spugna la storia di questa Nazione, tantomeno potrebbe farlo il Cai che non ha nessun titolo a riguardo". Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. (Com)