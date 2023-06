Russia: Blinken, invadendo l'Ucraina Putin ha gettato il suo Paese nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi che ha sconvolto la Russia nella giornata di ieri, con l'avanzata verso Mosca interrotta all'ultimo dal gruppo paramilitare Wagner, dimostra come, decidendo d'invadere l'Ucraina, il presidente Vladimir Putin abbia seminato il caos nel suo stesso Paese. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un'intervista all'emittente "Abc News". "Sedici mesi fa Putin era alle porte di Kiev, sperava di prendere la città in una manciata di giorni e di cancellare l'Ucraina dalle mappe. Ora deve difendere Mosca, la capitale della Russia, contro un gruppo di mercenari che lui stesso ha creato", ha osservato il capo della diplomazia di Washington. "Mi sembra chiaro - ha aggiunto Blinken - che stiano emergendo delle crepe. Dove queste possano portare è difficile a dirsi. Non voglio fare speculazioni". (segue) (Was)