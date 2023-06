Usa: Coldiretti, alleanza di contadini contro via libera a pollo artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro il cibo sintetico o artificiale scendono in campo anche i mercati contadini che siglano una grande alleanza mondiale per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio la sana alimentazione e l’agricoltura di tutti i Paesi. Lo rende noto la Coldiretti. L’appuntamento è per domani lunedi 26 giungo alle ore 11.00 al Farmers Market Grow NYC di Union Square a New York alla presenza del presidente della World Farmers Markets Coalition, Richard McCarthy insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo e il direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli. L’iniziativa nell’ambito del Summer Fancy Food è stata promossa in occasione della prima approvazione per la commercializzazione in supermercati e ristoranti degli Stati Uniti di nuovi alimenti a base cellulare di carne di pollo prodotta in laboratorio concessa all’azienda Upside Food da parte del dipartimento di Stato per l’Agricoltura (Usda) dopo il via libera ottenuto a novembre 2022 dalla Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti. Il pollo in provetta di Upside Foods diventa il primo cibo sintetico venduto nei supermercati e nei ristoranti degli Usa e dovrebbe essere presto seguito anche dalla produzione di Good Meat che aveva ricevuto approvazione Fda a marzo di quest’anno ma non l’autorizzazione alla commercializzazione da parte del dipartimento di Stato per l’Agricoltura (Usda). (segue) (Com)