Kenya: Al Shabaab uccide 5 civili nella contea di Lamu, alcune vittime decapitate

- Cinque civili sono rimasti uccisi in un attacco condotto ieri sera dal gruppo jihadista Al Shabaab nell'est del Kenya, non lontano dal confine con la Somalia. Lo riferiscono i media locali citando fonti della polizia, secondo cui alcune delle vittime sarebbero state decapitate. I jihadisti hanno fatto irruzione nei villaggi di Juhudi e di Salama, nella contea di Lamu, e si sarebbero accaniti sugli uomini dopo aver chiuso le donne all'interno delle loro abitazioni. Gli uomini di Al Shabaab hanno infine saccheggiato i due villaggi e sono fuggiti dopo aver sparato in aria colpi d'arma da fuoco. Non è la prima volta che il gruppo effettua incursioni in Kenya, Paese che a partire dal 2011 ha inviato numerose truppe in Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'Unione africana contro Al Shabaab. Gli attacchi più sanguinosi sono la strage del 2013 nel centro commerciale Westgate di Nairobi, costato la vita a 67 persone, e quella del 2015 all'università di Garissa, nella quale morirono 148 individui. (Res)