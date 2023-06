Bielorussia: Lukashenko a colloquio telefonico con Putin e Nazarbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, e con l’ex presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa “Belta”. La conversazione con Putin è avvenuta questa mattina, mentre quella con Nazarbayev nel pomeriggio. Con quest’ultimo, Lukashenko ha parlato “della situazione internazionale, di quella regionale e delle relazioni bielorusso-kazakhe”, ha riferito “Belta”. Nella giornata di ieri, Putin e Lukashenko hanno parlato almeno due volte, prima che in serata emergesse il ruolo di mediazione del leader bielorusso per l’interruzione della marcia delle truppe del gruppo Wagner in direzione di Mosca. (Rum)