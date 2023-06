Montagna: Alemanno, nessun ruolo del Cai per vietare croci su vette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa del Cai contro le nuove croci sulle vette delle montagne "è solo un atto di arroganza inutile ed offensivo”. Lo ha detto in una nota l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, appassionato di alpinismo e Presidente onorario della spedizione per il cinquantenario della conquista italiana del K2. “Il Cai a cui sono iscritto da più di vent’anni, non ha nessun titolo per vietare o condannate la posa di nuove Croci e simboli religiosi sulle vette delle montagne. Queste decisioni spetterebbero semmai ai sindaci dei comuni di montagna o ai presidenti degli enti parco nelle zone tutelate e potrebbero trovare una (discutibile) giustificazione solo in campo paesaggistico, ambientale o di sicurezza delle vie alpine. Il Cai ha solo il compito di diffondere la cultura alpinistica e di custodire i rifugi che sono ad esso affidati. Non ha nessun titolo per intervenire su questi aspetti sombolici e religiosi, tra l’altro adducendo motivazioni folli ispirate alla cancel culture che domina negli ambienti progressisti. Come si fa a definire 'anacronistiche' e 'divisive' le Croci che rappresentano il cuore della nostra tradizione religiosa? Si vuole estirpare la religione cattolica dalla tradizione dell’alpinismo italiano? Nessun esponente di altre religioni penserebbe mai di porre questi veti, perché il dialogo interreligioso ha chiarito da tempo che il rispetto reciproco non si basa sulla rimozione ma sul pieno riconoscimento di tutti simboli religiosi. È come se io andassi sull’Himalaya e pretendessi la cancellazione di tutti i mantra induisti e buddhisti dipinti sulle vie di montagna. I vertici del Cai correggano subito questa demenziale dichiarazione se non vogliono delegittimare la loro gloriosa associazione come rappresentante di tutti gli alpinisti italiani". (Com)