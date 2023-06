Mes: Della Vedova (+Eu), mancata ratifica non è bel viatico per negoziati su governance economica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- La prossima settimana è in calendario alla Camera la ratifica della riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). "Meloni chiede di rinviare ancora, senza dare uno straccio di motivazione politica. Sarebbe un grave errore rinviare alle calende greche del prossimo autunno", puntualizza su Twitter il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova che spiega: "Non tanto perché l’opposizione non deve togliere le castagne dal fuoco della maggioranza divisa sul tema e desiderosa di fare dimenticare le irrazionali ed immotivate posizioni no-Mes tenute fino a ieri. No, un rinvio sarebbe un danno per l’Italia che mostrerebbe l’incapacità di prendere una decisione semplicissima pur in presenza di una forte maggioranza parlamentare con un recente mandato elettorale". (segue) (Rin)