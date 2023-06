© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati chiusi alle 19 (le 18 italiane) i seggi per le elezioni parlamentari in Grecia. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini". Prende ora il via lo spoglio dei voti, in attesa dei risultati definitivi sull'affluenza degli elettori. La partecipazione alle urne registrata alle 16:30 era pari al 40,7 per cento.(Gra)