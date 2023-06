Cipro-Grecia: Christodoulidis si congratula con Mitsotakis per risultato elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro, Nikos Christodoulidis, ha chiamato Kyriakos Mitsotakis, leader del partito conservatore greco Nuova Democrazia, per congratularsi per il risultato elettorale. Lo ha scritto su Twitter lo stesso capo dello Stato cipriota. “Ho contattato l’amico Kyriakos Mitsotakis e mi sono congratulato con lui per la sua grande vittoria. Ci incontreremo nei prossimi giorni a Bruxelles e presto visiterà Cipro”, si legge nel tweet di Christodoulidis.(Gra)