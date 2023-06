Montagna: Fontana, bene Cai, croci non si toccano e continueranno a essere installate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Cai (Club alpino italiano), attraverso il suo Presidente generale Antonio Montani, è arrivata formalmente la "notizia/smentita che tutti auspicavamo". Le croci sulle montagne "della Lombardia e dell’Italia intera non si toccano e continueranno a essere installate quando ve ne sarà occasione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta le dichiarazioni del presidente del Cai, Antonio Montani. Nella smentita di legge: "Non abbiamo mai trattato l'argomento delle croci di vetta in alcuna sede, tantomeno - spiega il Presidente Montani - prendendone una posizione ufficiale. (…) Voglio scusarmi personalmente con il Ministro per l'equivoco generato dagli articoli apparsi sulla stampa". "Derubrichiamo dunque la personale e insensata ipotesi di un componente del Club come un’uscita improvvida, dettata forse dai primi caldi” conclude Fontana. (Com)