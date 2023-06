Russia: ex agente Fsb Girkin, Putin agisca da comandante in capo o dia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente russo, Vladimir Putin, deve agire da comandante in capo delle forze armate o rassegnare le dimissioni. Lo ha dichiarato l’ex agente del Servizio federale di sicurezza della Russia (Fsb) Igor Girkin, già ministro della Difesa dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk (Dpr), intervenuto a una conferenza del “Club dei patrioti arrabbiati” a Mosca. "Se il presidente non si assume la responsabilità davanti al popolo di condurre seriamente una grande guerra, come ci si può aspettare che un qualsiasi altro funzionario risponda delle sue azioni?”, si è chiesto Girkin. “Se l'attuale presidente non è pronto ad assumere la direzione di un processo di trasformazione del Paese in base alle esigenze militari, se non è pronto ad esercitare i poteri di comandante supremo, allora - ha proseguito Girkin - è semplicemente necessario che egli li trasferisca, nel rispetto della legge, a qualcuno capace di eseguire un lavoro così pesante". (segue) (Res)