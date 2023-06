Russia: ex agente Fsb Girkin, Putin agisca da comandante in capo o dia le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1970 a Mosca, Girkin ha partecipato ai conflitti armati in Transnistria (1992), in Bosnia (1992-1993), alla prima e alla seconda guerra cecena (rispettivamente 1995 e 1999-2005), all'occupazione della Crimea (2014) e alla guerra del Donbass (2014 e in corso). Nel 2014 è stato, per soli tre mesi, ministro della Difesa della repubblica popolare di Donetsk (Dpr). Nel giugno del 2019, i magistrati olandesi lo hanno accusato di aver provocato l'abbattimento del volo Malaysia Airlines 17 e hanno emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. Autore di numerosi articoli e di alcuni libri, anche con lo pseudonimo di "Strelkov", è sottoposto a sanzioni internazionali per il ruolo svolto nell'occupazione della Crimea. Il suo appello lascia capire come "l'epoca dei torbidi" in Russia potrebbe essere solo iniziata, e che l'autorità di Putin non è più così incontrastata come poteva apparire. (Res)