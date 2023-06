Governo: Abodi, attraverso lo sport la disabilità trova pieno diritto di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disabilità trova “pieno diritto di cittadinanza” attraverso lo sport. È quanto dichiarato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. L’esponente del governo è giunto nella capitale della Germania per il passaggio di testimone delle Special Olimpics da Berlino a Torino, dove i giochi avranno luogo nel 2025 nella versione invernale. Abodi è stato accolto dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, che ha rinnovato il proprio apprezzamento per la prova sportiva e umana offerta dalla delegazione italiana alle Special Olimpics. Alcuni degli atleti erano presenti all’incontro in ambasciata. In merito alle Special Olimpics invernali del 2025, Abodi ha affermato che “stiamo creando le condizioni per poter replicare anche a Torino lo spettacolo delle emozioni” dei giochi di Berlino. Abodi ha quindi sottolineato “l’impegno sulla tematica della disabilità, anche intellettiva, che attraverso lo sport trova pieno diritto di cittadinanza e modalità di sollievo rispetto alle difficoltà”. Abodi ha poi espresso “l’augurio” che il sistema sportivo riesca a essere “sempre più accogliente e inclusivo e possa limitare il disagio”. Secondo Abodi, “la meravigliosa chiave dello sport riesce a essere a tutti livelli uno strumento di coesione e inclusione”. Ciò troverà “un ulteriore momento di solennità con l’ingresso dello sport in Costituzione”, ha infine affermato l’esponente del governo. (Geb)