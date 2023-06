Germania: partito nazionalconservatore vince ballottaggio elettorale a Sonneberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ballottaggio elettorale a Sonneberg, in Turingia, è stato vinto dal candidato del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Robert Sesselmann. Lo riporta la stampa tedesca. Sesselmann si è imposto sul presidente uscente del circondario, Juergen Koepper, membro dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. La vittoria di Sesselmann conferma da un lato la presa di Afd in Turingia, dove è forte la sua ala estremista, e dall'altro l'ascesa dei nazionalconservatori nelle preferenze dell'elettorato tedesco. Gli ultimi sondaggi indicano infatti Afd al massimo storico del 18-20 per cento come seconda forza politica in Germania.(Geb)