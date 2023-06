Carceri: mega rissa tra detenuti a Regina Coeli di Roma, Sappe "bisogna cambiare" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impietoso il giudizio di Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano - sottolinea Capece -. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Importante è però evidenziare che solamente l'intervento del personale di polizia penitenziaria è riuscito a riportare la calma a Regina Coeli. Diversi ristretti sono rimasti feriti e, fortunatamente, nessun agente ha riportato danni malgrado l'intervento sia avvenuto in un clima di guerriglia. Ovviamente tutto ciò si è potuto verificare grazie al regime 'aperto' e solamente la prontezza e professionalità del personale intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico". (segue) (Rer)