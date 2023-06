Carceri: mega rissa tra detenuti a Regina Coeli di Roma, Sappe "bisogna cambiare" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sappe evidenzia infine che "grazie alla professionalità, all'abnegazione ed al senso del dovere della Polizia Penitenziaria, che ha comunque bisogno di uomini e nuovi strumenti operativi per fronteggiare l'emergenza in atto, si è evitata una strage. Ma ora bisogna cambiare: basta vigilanza dinamica, regime e celle aperte in maniera indiscriminata. Servono punizioni efficaci a chi in carcere commette questi gravi atti di violenza. Tutto ciò si è potuto verificare grazie al regime 'aperto' e solamente la prontezza e professionalità del personale intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico". (Rer)