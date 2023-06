Russia: 19 case danneggiate durante transito delle truppe del gruppo Wagner ieri in regione Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove abitazioni sono state danneggiate ieri durante il transito delle truppe del gruppo paramilitare Wagner nella regione russa di Voronezh. Lo ha reso noto il rappresentante dell’amministrazione di Pavlovsk, Maxim Yantsov, capoluogo dell’omonimo distretto. “In seguito a una sparatoria avvenuta vicino a Elizavetovka, nel distretto di Pavlovsk, il 24 giugno, quando una colonna della compagnia Wagner ha attraversato l’area, 19 case sono rimaste danneggiate. Non ci sono pericoli per l’integrità degli edifici”, ha precisato Yantsov su Telegram. “Al momento, le restrizioni nel territorio della regione di Voronezh continuano a essere in vigore. Informeremo in seguito della loro abolizione”, ha aggiunto. Il governatore regionale, Alexandr Gusev, aveva informato in precedenza che i mercenari del gruppo paramilitare Wagner si stanno ritirando dal territorio di Voronezh. Il ritiro sta avvenendo “in modo regolare e senza incidenti”, aveva precisato. Gusev aveva aggiunto che, in seguito al ritiro, tutte le restrizioni agli spostamenti saerbbero state rimosse. (Rum)