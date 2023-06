Slovacchia-Polonia: presidente Caputova parla con omologo Duda, focus sicurezza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha discusso con l’omologo della Polonia, Andrzej Duda, di quanto accaduto in Russia nelle ultime ore e delle possibili ripercussioni nella regione. Lo ha reso noto su Twitter la stessa presidente slovacca. “Sto seguendo da vicino gli sviluppi in Russia. Ho parlato con Andrzej Duda per scambiare informazioni e valutazioni sulla situazione, anche nel nostro vicinato orientale, e sulle potenziali implicazioni per la sicurezza nella nostra regione”, ha scritto Caputova.(Vap)