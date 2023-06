Libano: Unifil dona gruppo elettrogeno all'ospedale di Bint Jbail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando della task force congiunta del Settore ovest della Missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha donato un gruppo elettrogeno della potenza di 150 chilowattora per la fornitura di energia elettrica all'ospedale della municipalità di Bint Jbail. Lo rende noto Unifil in un comunicato. Alla presenza delle autorità locali, il comandante del Settore ovest della missione, generale di brigata Roberto Vergori, ha confermato che le relazioni con le comunità e le istituzioni locali del sud del Litani sono una delle priorità nell'assolvimento della missione. (segue) (Com)