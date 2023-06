Libano: Unifil dona gruppo elettrogeno all'ospedale di Bint Jbail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti i peacekeeper fanno del loro meglio per contribuire a creare un ambiente sicuro e stabile nel sud del Libano - ha detto il generale Vergori - operando a accanto all'Esercito libanese. Le attività operative sono svolte sempre nel rispetto delle culture, tradizioni e costumi locali e nell'integrale aderenza al mandato della Risoluzione 1701. Costante è anche l'impegno per garantire, nell'ambito dei mezzi disponibili, il supporto alla popolazione per l'accesso ai servizi essenziali. Siamo - ha concluso - portatori di valori di pace e solidarietà, oltre che chiamati a esprimere un ruolo di stabilità e sicurezza, nella consapevolezza che l'esempio è la via maestra da seguire al meglio delle nostre capacità". Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). (Com)