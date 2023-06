Russia: ex corrispondente “Cnn”, Prigozhin potrebbe essere ucciso in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin “non perdona i traditori” ed è possibile che il capo del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin “venga ucciso in Bielorussia”. Lo sostiene l’ex capo dell’ufficio di corrispondenza dell’emittente statunitense “Cnn” a Mosca, Jill Dougherty. Nella serata di ieri il leader Prigozhin ha accettato di interrompere la marcia che i suoi mercenari hanno intrapreso verso Mosca, capitale della Russia, dopo un colloquio telefonico con il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Prigozhin ha ordinato ai combattenti del gruppo paramilitare Wagner, che stavano avanzando sulla capitale russa, di fare dietrofront e tornare alle loro basi per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Il Cremlino ha annunciato successivamente che Prigozhin andrà in Bielorussia e l’accusa di incitamento all’insurrezione armata contro di lui verrà fatta cadere. (segue) (Was)