Russia: ex corrispondente “Cnn”, Prigozhin potrebbe essere ucciso in Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dougherty, tuttavia, Putin “non perdonerà mai” il tradimento di Prigozhin. “È possibile” che quest’ultimo “venga ucciso in Bielorussia”. Si tratta in ogni caso, secondo l’esperta, di una questione molto delicata per Mosca: finché il capo della Wagner “avrà qualche tipo di sostegno continuerà a rappresentare una minaccia, ovunque si trovi”. Secondo il generale in congedo Mike Lyons, inoltre, sarà difficile una “piena assimilazione” dei combattenti di Wagner all’interno delle forze armate russe. “Forse ci saranno delle divisioni. Si tratta di persone che sono fedeli al loro capo, Prigozhin, non al Paese, non alla missione. Credo che al momento ci siano molte domande alle quali non è possibile dare una risposta”, ha osservato l’ufficiale. (Was)