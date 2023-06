Pakistan: parlamento approva bilancio rivisto per rispettare le condizioni dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Pakistan ha approvato la bozza aggiornata del documento di bilancio 2023-2024, rivista dal governo per rispettare le condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per sbloccare l'ultima tranche da 1,1 miliardi di dollari del programma di prestito concordato nel 2019. Lo riporta il quotidiano locale "Dawn". A metà giugno l'Fmi aveva espresso la propria insoddisfazione per la prima bozza del bilancio, che secondo l'istituto costituiva "un'occasione mancata per ampliare la base fiscale in maniera più progressiva". La nuova legge di bilancio include le nuove tasse e i tagli alle spese annunciati ieri dal ministro delle Finanze, Ishaq Dar. Le prime dovrebbero portare nelle casse statali ulteriori 690 milioni di euro, mentre i secondi dovrebbero comportare un risparmio di circa 273 milioni di euro. Tali provvedimenti, assicura il governo, non metteranno a rischio gli stipendi o le pensioni dei dipendenti pubblici. (Inn)