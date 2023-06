Montagna: Rauti (Fd'I), croci su vette punto di riferimento per alpinisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Lo stop del Club alpino italiano alle croci sulle cime delle montagne è una proposta insensata e inaccettabile. Chi pratica l'alpinismo ne apprezza il valore e l'importanza e conosce bene quella sensazione di pienezza e soddisfazione che si prova, alla vista della croce, una volta raggiunta la vetta. La vetta è la meta e le montagne sono come cattedrali; ciascuna di esse racconta la propria storia esattamente come il libro che si firma quando si raggiunge la cima. Storie di amore e passione per la montagna, di passato perenne e di presente. Una vetta senza la sua croce non sarebbe più la stessa". Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti.(Com)