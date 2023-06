Iraq: attacchi aerei turchi nella regione del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caccia della Turchia hanno condotto attacchi aerei nelle aree montuose della provincia di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo riferisce il quotidiano di Baghdad "Al Youm", secondo cui i raid si sarebbero concentrati in particolare sul Monte Berbzin e sarebbero stati effettuati questa mattina. Non si conoscono, tuttavia, i danni e le eventuali vittime provocate dagli attacchi. La Turchia conduce frequenti incursioni aeree nella regione nel quadro della sua campagna militare contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che considera un'organizzazione terroristica. In passato il governo iracheno ha più volte condannato le operazioni militari di Ankara, definendole una violazione della propria sovranità nazionale. (Irb)