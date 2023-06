Francia: ministro Interno, entro fine anno distrutti 1.250 alloggi antigienici a Mayotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell’anno saranno distrutti 1.250 alloggi antigienici a Mayotte, il territorio francese d’oltremare in cui è stata messa in atto ad aprile l’operazione Wuambushu per contrastare la criminalità e l'immigrazione clandestina. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, in un’intervista al quotidiano “Le Figaro”, denunciando i numerosi ricorsi contro la distruzione degli alloggi, che “hanno impedito alla prefettura di portare avanti la sua lotta contro l’insalubrità”. Darmanin ha spiegato che l’obiettivo resta quello di “abbattere le abitazioni antigeniche e riprendere il controllo del territorio”. Il ministro francese è arrivato ieri a Mayotte per una visita di due giorni, al fine di visionare le azioni svolte finora nell’ambito dell’operazione Wuambushu, che inizialmente sarebbe dovuta durare due mesi. "I risultati ci sono, nella lotta contro la criminalità, contro gli alloggi antigienici, contro l'immigrazione irregolare", ha affermato Darmanin in un messaggio pubblicato su Twitter.(Frp)