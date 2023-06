Russia: Blinken, invadendo l'Ucraina Putin ha gettato il suo Paese nel caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario di Stato, "non abbiamo ancora assistito all'atto finale" della crisi tra i vertici delle forze armate e il capo di Wagner, Evgenij Prigozhin, che secondo quanto reso noto dal Cremlino andrà in esilio in Bielorussia ma non sarà perseguito dalle autorità russe per la rivolta armata. Tuttavia, sostiene Blinken, la vicenda ha già portato in superficie molte tensioni che erano rimaste sopite in questi mesi e che riguardano "gli obiettivi della guerra, il modo in cui sono state condotte le operazioni militari, quali benefici abbia portato alla Russia l'invasione dell'Ucraina". (Was)