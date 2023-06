Usa: Coldiretti, alleanza di contadini contro via libera a pollo artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La World Farmers Markets Coalition è uno dei dieci programmi della Fao selezionati nell’ambito del progetto di Food Coalition. Le organizzazioni fondatrici sono per l’Italia Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, la Fmc per gli Usa, Grønt Marked per la Danimarca, e Bondens Marked per la Norvegia. Tra i Paesi coinvolti e le cui associazioni con l’occasione aderiranno, ci sono gli Usa, l’Australia, il Giappone, il Canada, il Cile, il Ghana, l’Inghilterra, tanto per citarne solo alcuni. Una realtà che coinvolge 250 mila agricoltori e famiglie. Sarà presente il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il direttore di Campagna Amica e della World Farmers Coalition Carmelo Troccoli e il presidente Richard McCharty. (Com)