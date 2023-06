Germania: ministro Giustizia, combattere clan in maniera non convenzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I clan della criminalità organizzata in Germania devono essere combattuti “anche in maniera non convenzionale”. È quanto dichiarato dal ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Per l’esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), nel contrasto alle famiglie criminali devono essere utilizzato sia gli strumenti tradizionali del diritto penale sia mezzi “non convenzionali”. Per esempio, si tratta della confisca degli status symbol degli affiliati ai clan, come “auto di lusso, gioielli e orologi costosi”. Secondo il ministro della Giustizia tedesco, lo Stato deve mostrare che “ha i denti” nella lotta contro la criminalità organizzata. A ogni modo, la competenza in materia di contrasto non convenzionale ai clan spetta ai Laender. Intanto, come evidenziato da Buschmann, la polizia necessità di più capacità nelle strade. In precedenza, la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser aveva annunciato di voler stringere una “alleanza contro i clan” per rafforzare la cooperazione tra governo federale e Laender nella repressione della criminalità organizzata. (Geb)