Russia: la Corea del Nord ha ribadito "pieno sostegno" a Mosca nelle ore della rivolta di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore in cui il gruppo paramilitare Wagner marciava verso Mosca e in cui il suo capo Evgenij Prigozhin minacciava un colpo di Stato, la Corea del Nord ribadiva ieri il suo "pieno sostegno" alla Russia, dicendosi convinta che la ribellione armata sarebbe stata "repressa con successo". Lo si apprende oggi dall'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, "Kcna", che riferisce di un incontro ieri tra il vice ministro degli Esteri nordcoreano, Im Chon-il, e l'ambasciatore russo Alexander Matsegora. "Il forte esercito russo e il suo popolo supereranno certamente ogni prova e ogni traversia, ed emergeranno eroicamente vincitori nell'operazione militare speciale contro l'Ucraina", avrebbe detto Im al diplomatico secondo il resoconto di "Kcna". Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di messaggi di sostegno da Pyongyang a Mosca dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, descritto dalla Corea del Nord come "una guerra per procura" degli Stati Uniti per distruggere la Russia. (Git)