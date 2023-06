Russia: Tajani, nel mondo militare qualche problema serio c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo militare della Russia qualche problema serio c’è, perché se la legione Wagner si ribella e abbandona il campo di battaglia in polemica con i vertici militari, diventa più complicato per l’esercito russo combattere. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”. “Le prossime ore saranno decisive. La Russia militarmente si è indebolita in Ucraina, ci auguriamo che questo possa convincere Mosca a fare marcia indietro”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)