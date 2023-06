Ucraina: Tajani, cessate il fuoco solo dopo il ritiro delle truppe russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco in Ucraina può esserci solo dopo il ritorno delle truppe russe da dove sono partite. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”. “L’Ucraina non può vedersi occupato dai russi parte del territorio nazionale. La Russia deve capire che non è così semplice vincere questa guerra”, ha detto il titolare della Farnesina. “C’è un’unità molto forte tra gli europei, i Paesi della Nato e del G7. Tutte le nostre scelte saranno fatte in sinergia. Domani a Lussemburgo, domani la riunione dei ministri degli Affari esteri, ci sarà un collegamento con il ministro ucraino Kuleba”, ha aggiunto Tajani. (Res)