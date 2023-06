© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri alla manifestazione della Cgil in difesa della sanità pubblica "c'eran tante persone, almeno 250 pullman dall'Italia, treni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Abbiamo riscontrato la domanda di cambiare le cose molto forte" e abbiamo fatto in preparazione "tantissime assemblee" dalle quali si "percepisce che la gente si sente sola", ha aggiunto.(Rin)