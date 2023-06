© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sciopero generale di per sé non risolve tutti i problemi", ma "noi non escludiamo nulla" perché la situazione è "intollerabile. La gente che lavora non ce la fa più". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)