Roma: ferito durante lite a Tivoli, morto 41enne

- E' morto al Policlinico Umberto I di Roma il 41enne rimasto ferito dopo una lite davanti a un bar di Tivoli. I fatti risalgono a domenica scorsa: l'uomo era stato ridotto in fin di vita, nel corso di una lite, da un 42enne romeno rimasto anche lui stesso ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Umberto I, in coma farmacologico per una grave emorragia cerebrale, non ce l'ha fatta. Il 41enne è morto per le ferite riportate. Il 42enne, invece, ricoverato con prognosi di 30 giorni all'ospedale di Tivoli, era stato denunciato per lesioni. Ma ora la sua posizione potrebbe aggravarsi. (Rer)