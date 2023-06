Giappone: l’esercito sta testando il sistema satellitare di Elon Musk Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Giappone stanno testando in questo periodo il servizio di connessione Internet satellitare Starlink, realizzato dalla compagnia statunitense SpaceX di Elon Musk, e potrebbe adottare la tecnologia a partire dal prossimo anno fiscale. Lo rivela oggi il quotidiano locale “Yomiuri” citando fonti governative anonime. Stando all’articolo, il ministero della Difesa di Tokyo ha già accesso a satelliti in orbita geostazionaria, ma la tecnologia Starlink consentirebbe il collegamento a satelliti in orbita terrestre bassa. Il test sarebbe in corso dallo sorso marzo.(Git)