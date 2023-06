Maltempo: Landini (Cgil), mercoledì in territori colpiti, ripensare la ricostruizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana, mercoledì, andrò" nei territori alluvionati "per discutere con i nostri iscritti, con coloro che si stanno facendo il mazzo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Penso che nessuno metta in discussione il cambiamento climatico, che c'è già", ma "è il momento di ripensare cosa ricostruisci e come" proprio "alla luce del cambiamento climatico, ha aggiunto.(Rin)