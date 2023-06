Francia: ministro Trasporti, tassa su auto di oltre 1,8 tonnellate sarà prorogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sull’acquisto in Francia delle auto termiche di peso superiore a 1,8 tonnellate sarà prorogata “senza dubbio”. Lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti, Clement Beaune, citato dall’emittente televisiva “Bfm Tv”. Le nuove auto termiche con un peso di almeno 1,8 tonnellate sono soggette a un’imposta che “sarà abbassata gradualmente dalla legge finanziaria per il 2024”, ha spiegato Beaune, ricordando che il peso dei veicoli “deve essere preso in considerazione per motivi ecologici”. “Più un’auto è pesante, più materiali contiene e più energia consuma per muoversi, pertanto aumenta le sue emissioni di CO2”, ha sottolineato il ministro francese. La tassa non è destinata ai veicoli elettrici, perché emettono meno emissioni rispetto a quelli alimentati a combustibili fossili.(Frp)