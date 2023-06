Maltempo: Landini (Cgil), governo non faccia speculazioni politiche su nomina commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione del governo per i territori alluvionati "per ora non mi è piaciuta molto", infatti i "soldi non stanno arrivando" e le "risorse si tanno dimostrando inferiori a quanto avevano detto". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Quanto alla mancata nomina di un commissario è "un errore del governo", una "stupidaggine, perché non si fanno speculazioni politiche" su una cosa del genere, ha aggiunto. (Rin)