Italia-Albania: ministra Agricoltura Krifca in Calabria, focus relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Agricoltura dell’Albania, Frida Krifca, si è recata in Calabria, regione nota per ospitare numerose comunità arbereshe, per partecipare a una tavola rotonda incentrata sul settore agricolo e sull'innovazione tecnologica. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. Nel suo discorso, Krifca ha elogiato le relazioni commerciali tra Albania e Italia. “Negli ultimi cinque mesi abbiamo esportato verso l’Italia l’olio d’oliva cinque volte di più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ma esportiamo anche vino, pomodori, ortaggi, pesce, frutta e acqua minerale”, ha spiegato la ministra dell’Agricoltura. Secondo Krifca, nelle aree in cui risiedono le comunità arbereshe si potrebbe sviluppare “un marchio congiunto italo-albanese nel campo del vino, dell’olio d’oliva o di altri prodotti alimentari”.(Alt)