Unesco: Coldiretti, ricette italiane taroccate nel 60 per cento di ristoranti

Sei italiani su dieci (60 per cento) in viaggio all'estero per lavoro o in vacanza si sono imbattuti almeno una volta in un piatto o una specialità made in Italy taroccati. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Notosondaggi divulgata in occasione del Summer Fancy Food 2023 di New York City il più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari presso il Javits Center dove al Padiglione Italia (level 3, stand n.2718) Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia mettono a confronto per la prima volta le autentiche specialità nazionali con le brutte copie di imitazione mentre i cuochi contadini dimostreranno la differenza tra i veri piatti della tradizione gastronomica tricolore e quelli storpiate all'estero con ricette improponibili. Una occasione per sostenere la candidatura della pratica della cucina italiana per l'iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco che - ricordano in una nota Coldiretti e Filiera Italia - si svolge dopo l'approvazione da parte del governo del disegno di legge su disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy che prevede l'istituzione di un ente per la certificazione di qualità a favore della ristorazione italiana all'estero con ben l'87 per cento degli italiani ritiene importante per verificare la reale origine dei piatti serviti.