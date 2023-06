Unesco: Coldiretti, ricette italiane taroccate nel 60 per cento di ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un caso - sottolineano Coldiretti e filiera Italia - che la ricetta più popolare negli Usa sia 'macaroni and cheese' e si ottiene cucinando la pasta con una salsa a base di formaggio, molto spesso cheddar di produzione statunitense. Si tratta di una pasta cotta al forno in una salsa di besciamella e formaggio che sembra derivare da un vecchio libro di cucina italiana del 14esimo secolo. Un esempio illuminante della trasformazione che subiscono i piatti della tradizione tricolore nel nuovo continente. Un vero sacrilegio è considerata in Italia la pizza all’ananas che invece in America è apprezzatissima, specialmente con aggiunta di prosciutto al pari degli spaghetti bolognese con le polpette di carne servite come piatto unico che sono un must della cucina italo-americana anche se in Italia non esiste. Per non parlare della carbonara che negli Usa preparano bacon al posto del guanciale e la panna o lo yogurt per dare consistenza o delle lasagne che vengono servite la l’immancabile presenza della ricotta. Molto diffuso da parte degli americani è infatti l’uso improprio di ingredienti della tradizione made in Italy come il pesto che viene usato come una salsa da usare su tutto, dai crostini al pane fino al pollo. (segue) (Com)