- Una folla di fedeli si è radunata davanti a una chiesa per contestare i militari ucraini che uscivano dal tempio, scandendo "vergogna" e "non vogliamo le Vsu" (le Forze armate ucraine). L'episodio è accaduto a Krasyliv, cittadina di circa 18 mila abitanti situata nella regione di Chmel'nyckyj, nell'Ucraina occidentale. I militari stavano prendendo parte ai funerali di un loro commilitone ucciso al fronte, assieme ai suoi familiari. Nessuno sembra essere intervenuto per sedare la protesta. È significativo che i contestatori parlassero in ucraino, lingua dominante nelle regioni occidentali del Paese. Secondo il canale Telegram "Ukraina sejchas" (Ucraina ora), a protestare sarebbero stati i fedeli della Chiesa ortodossa ucraina che riconosce la primazia del Patriarcato di Mosca, mentre la cerimonia funebre era stata officiata da sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina autocefala. (Kiu)