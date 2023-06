Carceri: mega rissa tra detenuti a Regina Coeli di Roma, Sappe "bisogna cambiare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta altissima la tensione nel carcere di Regina Coeli a Roma, da giorni al centro delle cronache, dove questa mattina si è consumata una mega rissa tra detenuti. L'ultimo gravissimo evento critico, lo denuncia il sindacato Autonomo polizia penitenziaria. "Nella mattina, dopo che ieri si erano avvertiti segni di tensione tra i detenuti ristretti nelle Sezioni III e VI, è scoppiato il finimondo", dichiara in un nota Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe. "Ieri i detenuti della terza sezione, tutti a torso nudo, non volevano rientrare nelle celle e solamente l'abilità persuasiva di un Sovrintendente della Polizia penitenziaria ha smorzato sul nasce l'alta tensione. Stamane, con la scusa di recarsi alla Santa Messa, che si teneva nella rotonda, i detenuti della terza sezione, complice anche il fatto che i reparti sono completamente aperti per la folle scelta della vigilanza dinamica, sono partiti in massa, almeno una settantina, armati con bastoni e spranghe ricavate dagli oggetti presenti nelle celle, per aggredire i ristretti ospitati nella sesta sezione", si legge nella nota del Sappe. (segue) (Rer)