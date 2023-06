Carceri: mega rissa tra detenuti a Regina Coeli di Roma, Sappe "bisogna cambiare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poteva essere una carneficina, tenuto conto che s'erano solo tre poliziotti in servizio che comunque hanno fatto veramente l'impossibile per tentare di fronteggiare i rivoltosi - racconta Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe -. I pochi detenuti della sesta sezione hanno chiamato i rinforzi ed un'altra sessantina di ristretti del loro Padiglione è accorso: i detenuti si sono picchiati violentemente, anche con le sedie di legno predisposte per seguire la Santa Messa, dando vita ad una maga rissa. Per fortuna, nessun poliziotto è rimasto coinvolto, contuso o ferito. Poi, con molte difficoltà, si è riusciti a separare e dividere i detenuti. Un lavoro, immane, per i poliziotti in servizio". (segue) (Rer)