Carceri: mega rissa tra detenuti a Regina Coeli di Roma, Sappe "bisogna cambiare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somma denuncia: "La cosa più grave che emerge da questa ennesima rissa è che nulla l'amministrazione riesce a porre in essere per eliminare queste lotte tra bande in cui potrebbe anche avere epiloghi peggiori. Ormai questi "giochi di potere" sono all'ordine del giorno, alla pari di luoghi malfamati come le banlieue francesi dove vige la legge della giungla. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della Polizia Penitenziaria, tanto che come Sappe stiamo decidendo di dare vita a breve ad eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo". (segue) (Rer)